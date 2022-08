Quello della marmotta si ripete sempre in un film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della marmotta si ripete sempre in un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIORNO

Significato/Curiosita : Quello della marmotta si ripete sempre in un film

Costretti a ripetere esperienze, o a rivivere in continuazione vicende già avvenute, in un ciclo continuo che si ripete all'infinito. il tema è stato frequentemente...

Notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni. il giorno siderale o giorno sidereo è il tempo che intercorre tra due passaggi consecutivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

