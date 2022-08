Quello del libro si svolge a Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del libro si svolge a Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : Quello del libro si svolge a torino

Manifestazione italiana nel campo dell'editoria. si svolge al centro congressi lingotto fiere di torino una volta all'anno, nel mese di maggio. nei 51 000...

salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera salone – zona di roma salone perosi – ex... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

quello letterario è un luogo di conversazioni; Harry Potter ha ricevuto quello dell invisibilità; L auto ha quello di gomme; quello in memory foam si adatta al corpo; Sono di pietra in un libro di Mauro Corona; Cosi è un libro che si definisce un mattone; L aspetto definitivo di un libro prima della stampa; Una fata nel libro di Pinocchio; Evento artistico che si svolge ogni due anni; Si svolge due volte l anno in Piazza del Campo; Li svolge il tappezziere; Soggetto da svolge re; Castorino ; La Chiara sindaco di torino nel 2018; L Ottorino compositore della Trilogia romana; La della Mole = torino ;