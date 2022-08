Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello dei Tartari è un romanzo di Buzzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DESERTO

Significato/Curiosita : Quello dei tartari e un romanzo di buzzati

Il deserto dei tartari (film). il deserto dei tartari è un romanzo di dino buzzati. pubblicato nel 1940, segnò la consacrazione di buzzati tra i grandi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi deserto (disambigua). in geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con quello; tartari; romanzo; buzzati; quello della marmotta si ripete sempre in un film; C è quello antipulci per cani e gatti; quello del libro si svolge a Torino; quello letterario è un luogo di conversazioni; Il __ dei tartari , romanzo di Buzzati; Il Dino autore de Il deserto dei tartari ; Quello scritto da Buzzati è dei tartari ; Giovanni de Il deserto dei tartari ; Un romanzo di Ignazio Silone; romanzo di Steinbeck; L unico romanzo di Umberto Saba; La scrittrice del romanzo Delta di Venere; Il __ dei Tartari, romanzo di buzzati ; Il Deserto dei __, romanzo di Dino buzzati ; Quello scritto da buzzati è dei Tartari; Lo scrittore buzzati ; Cerca nelle Definizioni