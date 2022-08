Quelli di soia e bambù si mangiano molto in Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di soia e bambù si mangiano molto in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GERMOGLI

Significato/Curiosita : Quelli di soia e bambu si mangiano molto in asia

Rappresenta la somma di cucine regionali anche molto diverse e si è evoluta anche in altre parti del mondo con caratteristiche diverse dall'asia orientale al...

Vengono impropriamente chiamati "germogli di soia" i germogli del fagiolo mung verde (vigna radiata), mentre i veri germogli di soia sono soltanto quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

