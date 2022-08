In quelle della camicia si infilano le braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quelle della camicia si infilano le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANICHE

Significato/Curiosita : In quelle della camicia si infilano le braccia

Apposite fascette tubolari che si infilano sulle controspalline stesse. tali capi sono l'impermeabile, il soprabito, le camicie ed il maglione di lana con...

Se stai cercando il comune di haiti, vedi maniche (haiti). nuno ricardo de olivera ribeiro (noto come maniche, oih pron. ma'ni; lisbona, 11 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

quelle del basilico si usano per il pesto; quelle editoriali non si indossano; quelle americane... sono dolci; Cesare fu assassinato in quelle di marzo; Ferite della pelle; Rumore della pancia quando si ha fame; Corrispettivo romano della dea greca Atena; Spezia asiatica della famiglia dello zenzero; Indumento pesante sopra la camicia ; La camicia ... dell amo; Colletto di camicia senza alette: alla __; Fra camicia e cappotto per gli uomini eleganti; Ci si infilano le mani; Si infilano negli occhielli per chiudere un abito; S infilano sulle mani; I crostacei che si infilano in conchiglie abbandonate; Lo imbraccia il cacciatore; braccia le rigido senza chiusura; Chi abbraccia gli insegnamenti di un predicatore; Push-up sportivi sulle braccia ;