Quelle del Niagara sono tra le più famose - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CASCATE

Significato/Curiosita : Quelle del niagara sono tra le piu famose

le cascate del niagara (in inglese niagara falls, in francese chutes du niagara), situate nel nord-est dell'america settentrionale, tra gli usa e il canada...

cascate – plurale di cascata cascate – frazione del comune italiano di cassano d'adda, in lombardia catena delle cascate – catena montuosa dell'america...

