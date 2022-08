Quelle americane... sono dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle americane... sono dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATATE

Significato/Curiosita : Quelle americane... sono dolci

Le patate dolci furono introdotte in giappone dai portoghesi durante il l regno delle ryukyu, nei primi anni del 1600. le patate dolci sono diventate...

Gnocchi di patate polpette in umido con le patate campania pizza di patate (pizza rë patanë), con la patata di trevico) emilia polenta e patate, pulëinta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con quelle; americane; sono; dolci; quelle editoriali non si indossano; Cesare fu assassinato in quelle di marzo; In Nord America ci sono quelle Rocciose; quelle del cuore si chiamano atri e ventricoli; Le bocce delle orchestrine tipiche sudamericane ; Una delle più note famiglie mafiose italoamericane ; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; Marca di moto americane ; Lo sono gli occhi di chi si commuove; sono di pietra in un libro di Mauro Corona; Possono anche essere non euclidee; sono diverse nel tomo; Azienda dolci aria fondata nel capoluogo umbro; Per i greci erano le ninfe delle acque dolci ; dolci natalizi napoletani; Liquore a base di scorze di arance amare e dolci ; Cerca nelle Definizioni