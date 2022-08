Quella tedesca è nera, rossa e gialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella tedesca è nera, rossa e gialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BANDIERA

Significato/Curiosita : Quella tedesca e nera, rossa e gialla

Macchia nera (ingl. phantom blot, lett: macchia fantasma) è un personaggio dei fumetti della disney, comparso come protagonista o comprimario in centinaia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bandiera (disambigua). una bandiera (il termine deriva da banda (colorata), cioè striscia dipinta)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con quella; tedesca; nera; rossa; gialla; Galileo Galilei scrisse quella dei suoni; Andrea Camilleri ha narrato quella del ragno; L Imperatore Domiziano fece parte di quella flavia; quella della strega... non si scarica dalle tasse; Città tedesca al confine francese; Movimentata danza di origine tedesca ; La rockband tedesca di Wind of Change; La Arendt filosofa e scrittrice tedesca ; Itinera nte come alcuni venditori; Comunissimo minera le del ferro; Un bacino minera rio tedesco; Un mercato itinera nte in città; Passeggiano nella Piazza rossa ; Quella del gallo è rossa stra; Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata; Grande crostaceo di colore rossa stro; Formaggio olandese a pasta gialla ; Rende gialla la pelle; Spezia che rende più gialla la pasta all uovo; La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu; Cerca nelle Definizioni