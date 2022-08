Quella di Silla fu dal 82 a.C. al 79 a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Silla fu dal 82 a.C. al 79 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DITTATURA

Significato/Curiosita : Quella di silla fu dal 82 a.c. al 79 a.c

Cariche superiori a quella pretoria. il bisavolo di silla, publio cornelio, fu unitamente praetor urbanus e peregrinus nel 212 a.c. e, come già detto...

Disambiguazione – se stai cercando la dittatura della roma antica, vedi dittatore (storia romana). la dittatura è una forma di governo che accentra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

