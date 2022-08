Quella dei Gonzaga governò Mantova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dei Gonzaga governò Mantova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIGNORIA

Significato/Curiosita : Quella dei gonzaga governo mantova

Il ducato di mantova fu uno stato preunitario italiano. prosecuzione del marchesato di mantova, esistette dal 1530 al 1708. il 2 aprile 1707 gli imperiali...

signoria fondiaria – nel sistema feudale medievale, l'autorità di un vassallo, valvassore o valvassino sul proprio feudo signoria di banno (o signoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

