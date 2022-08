Quando sei __ come me senza te, canta Masini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Quando sei __ come me senza te", canta Masini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISPERATO

Significato/Curiosita : Quando sei __ come me senza te, canta masini

Repertorio insieme con altre canzoni come è tutto un attimo, donna con te, quando nasce un amore, senza di me, storie, senza pietà, tutti i brividi del mondo...

disperato è una canzone scritta da marco masini, giancarlo bigazzi e beppe dati e presentata da masini al festival di sanremo 1990. il brano arrivò primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

