Qualsiasi sostanza con proprietà adesive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualsiasi sostanza con proprietà adesive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLANTE

Significato/Curiosita : Qualsiasi sostanza con proprieta adesive

Questi in sistemi artificiali e in nuovi tipi di adesivi. ciò che rende possibile queste proprietà adesive è la morfologia delle zampe, le quali sono composte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi colla (disambigua). una colla (o adesivo) è una sostanza capace di far aderire in maniera permanente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

