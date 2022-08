Pupazzi morbidi, si abbracciano per dormire fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pupazzi morbidi, si abbracciano per dormire fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PELUCHES

Significato/Curiosita : Pupazzi morbidi, si abbracciano per dormire fra

Suo figlio e si abbracciano. la mattina successiva, quando rientrano al tendone, dell mette jimmy a letto. più tardi, la sera, dell si reca nella tenda...

Una vasta campagna di merchandising. i prodotti comprendono vari tipi di peluches, action figure, giochi da tavolo. diversi videogiochi legati a queste creature... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con pupazzi; morbidi; abbracciano; dormire; Gruppo di pupazzi che include Kermit e Miss Piggy; Morbidi pupazzi a forma di animale; pupazzi che scattano azionati da una molla; Sono pupazzi fatti di cenci; Biscotti a base di mandorle, morbidi o duri; morbidi pupazzi a forma di animale; Facili da masticare, morbidi ; morbidi da masticare; Li danno i bambini quando abbracciano i nonni; Se ne vanno a dormire sopra i caloriferi; Le conta chi non riesce a dormire ; Automezzo in cui si può cucinare e dormire ; Tra O e Q ti manda a dormire ; Cerca nelle Definizioni