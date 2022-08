Può essere isolante, da pacchi e adesivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere isolante, da pacchi e adesivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

nastro può assumere diversi significati e funzioni: nastro – sottile striscia di tessuto per legature o decorazione. nastro – uno dei cinque attrezzi...