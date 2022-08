Punizione in confessionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punizione in confessionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENITENZA

Significato/Curiosita : Punizione in confessionale

Popolarmente come segreto confessionale, è l'obbligo per i sacerdoti della chiesa cattolica, ortodossi e, con qualche eccezione, anche in alcune chiese riformate...

La penitenza è un sacramento comune a due chiese cristiane, quella cattolica e quella ortodossa. con il sacramento della penitenza, un credente, se sinceramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

