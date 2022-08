Provvisto di assicurazione di qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provvisto di assicurazione di qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARANTITO

Significato/Curiosita : Provvisto di assicurazione di qualita

di assicurazione in arrampicata e alpinismo, vedi assicurazione (arrampicata). con assicurazione in diritto ci si riferisce a un determinato tipo di contratto...

[senza fonte] ^ reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito ^ reddito minimo garantito: chiarimenti e riflessioni modello sociale europeo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con provvisto; assicurazione; qualità; Sprovvisto di firma; Capo intimo femminile provvisto di stecche fra; provvisto di mobili; provvisto d un cuore d oro; Un ufficio di assicurazione ; assicurazione per veicoli; Paga bollo e assicurazione ; Un assicurazione per chi guida; Soddisfare la fame per quantità o per qualità ; Grande numero che può danneggiare la qualità ; Indica vini di qualità ; Un associazione che promuove cibo di qualità ;