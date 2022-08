La provincia piemontese con targa BI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia piemontese con targa BI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIELLA

Significato/Curiosita : La provincia piemontese con targa bi

Strona (stron-a in piemontese) è un comune italiano sparso di 962 abitanti della provincia di biella in piemonte. la sede comunale è collocata in frazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi biella (disambigua). biella (afi: /'bjlla/; bièla ['bjla] in piemontese, böielu in töitschu)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con provincia; piemontese; targa; Noto centro termale in provincia di Grosseto; provincia della Lombardia; In provincia di Cosenza; In provincia di Roma; La cittadina piemontese con la statua del San Carlone; Città piemontese bagnata dalla Dora Baltea; Città piemontese che diede i natali a Vittorio Alfieri; Maschera tipica piemontese ; Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga ; La targa del Cile; Indicava la provincia sulla targa ; Sulla targa del legale; Cerca nelle Definizioni