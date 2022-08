Prossima, adiacente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prossima, adiacente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prossima, adiacente

Prova però per lui solo un sentimento fraterno. nel frattempo la guerra è prossima e la situazione per gli ebrei si fa sempre più pesante: ernesto, fratello...

La fascia contigua, o anche zona contigua, è uno spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa;...