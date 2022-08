Proposta di viaggio completo: __ vacanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposta di viaggio completo: __ vacanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PACCHETTO

Significato/Curiosita : Proposta di viaggio completo: __ vacanze

l'ammiraglio organizzò un altro viaggio e su insistenti richieste il 14 marzo 1502 i reali accettarono la proposta, ma in cambio non avrebbe portato...

Trasmessi dal computer pacchetto link state – pacchetti generati da un router pacchetto – insieme di programmi distribuiti assieme pacchetto – nel sistema operativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con proposta; viaggio; completo; vacanze; Una proposta di vendita o di acquisto; proposta a scadenza che può preludere a una guerra; Dire no a una proposta ; Una proposta fra collezionisti; Il lungo viaggio della pratica; Percorsi di viaggio ; La visitò Gulliver nel primo viaggio ; viaggio a scopo scientifico; Così è un assemblea al gran completo ; Un completo per la notte; Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __; Un viaggio completo : __ e ritorno; Matia _ : vacanze romane; Lavora in villaggi vacanze ; Organizza giochi di gruppo nel villaggio vacanze ; La Ruggiero di vacanze Romane; Cerca nelle Definizioni