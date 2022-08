Promessa falsa che non verrà mantenuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promessa falsa che non verrà mantenuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPERGIURO

Significato/Curiosita : Promessa falsa che non verra mantenuta

Conoscenza del fatto che mirko in realtà non era un avvocato e si era creato una falsa identità. edoardo non capisce per quale motivo teresa non risponda più...

Ordinamenti che le false dichiarazioni siano considerate alla stregua di uno spergiuro. nel diritto francese il témoignage mensonger (o faux témoignage) reso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con promessa; falsa; verrà; mantenuta; Assolvere a un compito o una promessa ; Compiere una promessa fatta; Lucia promessa sposa di Renzo Tramaglino; Liberi dal legame di una promessa ; Come una dichiarazione falsa ; Tutt altro che falsa ; Bugia consapevole che falsa la realtà; Un umiltà che può essere anche falsa ; Se in un ristorante ordiniamo del ceviche, che cosa ci verrà portato; Fanno... percepire quello che avverrà ; In un giorno che non verrà | Venerdì 26 novembre 2021; Fanno sentire quello che avverrà ; Deve essere mantenuta ; mantenuta nel tempo come un'amicizia; Cerca nelle Definizioni