Primitivo e dai modi rozzi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : INCIVILE

Significato/Curiosita : Primitivo e dai modi rozzi

Villano rifatto pur asceso a condizioni economiche rilevanti conserva modi rozzi contadineschi viso pallido traduzione italiana per indicare gli uomini...

Alla direzione nazionale dell’udc, di ritenerlo "un’idea profondamente incivile, una violenza della natura sulla natura". tuttavia si è detto invece disponibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con primitivo; modi; rozzi; Era alla base del sistema commerciale primitivo ; Bastone primitivo ; Un sistema primitivo per comunicare; Cucinano le orecchiette e bevono il primitivo ; Antico nobile turco che viveva con comodi tà; Contenitori scorrevoli di armadi e comodi ni; modi ficati... in peggio; Sbrigativo e sgarbato nei modi ; rozzi , incivili; Zotici e rozzi ; I carrozzi ni del trotto; Maleducati, rozzi ; Cerca nelle Definizioni