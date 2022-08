Prima della scuola materna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima della scuola materna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Prima della scuola materna

La scuola dell'infanzia (nota anche e in passato unicamente come scuola materna) consiste in italia nel percorso pre-scolastico rivolto ai bambini dai...

Con asilo nido oppure asilo (in italia anche nido d'infanzia) si intende la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre...