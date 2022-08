Prezzo più alto del precedente proposto a un asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prezzo più alto del precedente proposto a un asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RILANCIO

Significato/Curiosita : Prezzo piu alto del precedente proposto a un asta

L'incremento dei prezzi delle commodity, in particolare il rialzo del prezzo del petrolio grezzo e di alcuni cereali, si è fatto sentire a tal punto da creare...

Risultano estremamente accurate. il 19 maggio 2014 il sito ha subìto un rilancio per effettuare l'aggiornamento alla cosiddetta "versione 4". lo stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

