Fu presidente egiziano dal 1970 al 1981 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu presidente egiziano dal 1970 al 1981. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SADAT

Significato/Curiosita : Fu presidente egiziano dal 1970 al 1981

Nord. durante lo sciopero sono morti 10 detenuti. 6 ottobre – il presidente egiziano sadat è ucciso in un attentato da estremisti fondamentalisti. 9 ottobre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sadat (disambigua). muammad anwar al-sadat (ipa: [mæ'hæmmæd 'nw essæ'dæt]) (in arabo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con presidente; egiziano; 1970; 1981; Simone __: fu presidente del Parlamento Europeo; Fu il presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989; Il campanello... del presidente della Camera; Il Josè ex presidente della Commissione Europea; L astronomo egiziano autore dell Almagesto; L egiziano con l aiutante Eusebio, in Tex Willer; Il grande canale egiziano ; L Omar grande attore egiziano ; Guidò l Egitto dal 1956 al 1970 ; Harold, primo ministro britannico dal 1964 al 1970 ; Nato a Briga il 23 marzo 1970 , il personaggio è il presidente della Fifa; Film di Umberto Lenzi del 1970 con Carroll Baker; Fu il presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989; Guidò gli USA dal 1981 all 89; Attore divenuto Presidente USA nel 1981 ; Divenne Presidente USA nel 1981 ; Cerca nelle Definizioni