Possono essere d erba o di capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere d erba o di capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIUFFI

Significato/Curiosita : Possono essere d erba o di capelli

La strage di erba è stato un caso di omicidio plurimo commesso a erba, in provincia di como, l'11 dicembre 2006. la strage fu compiuta dai coniugi olindo...

Il marangone dal ciuffo (gulosus aristotelis linnaeus ,1758) è un uccello della famiglia phalacrocoracidae, la stessa dei cormorani con cui è strettamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con possono; essere; erba; capelli; possono essere torrenziali, monsoniche... o acide; Sul treno possono essere ristorante e letto; possono essere semplici, complessi o raffinati; Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli; Metallo nei pomodori a cui si può essere allergici; Possono essere torrenziali, monsoniche... o acide; Sul treno possono essere ristorante e letto; Può essere isolante, da pacchi e adesivo; Un erba del cuoco; erba per la salsa verde; Lo è la mela ancora acerba ; erba aromatica; Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli ; Teneva in piega i capelli ; Mossi come certi capelli ; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero; Cerca nelle Definizioni