Portico con archi sotto un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portico con archi sotto un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOGGIA

Significato/Curiosita : Portico con archi sotto un edificio

Il portico di palazzo malvezzi campeggi portico di palazzo bianchini portici di via san leonardo ^ a spasso per bologna sotto i suoi 40 km di portici, su...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loggia (disambigua). la loggia è un elemento architettonico, aperto integralmente almeno su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Elemento architettonico simile al portico ; Storico portico -scuola; portico classico; Il portico aula di Zenone; Seduta diffusa in parchi e città; Marchi o dei Baci di cioccolato; L aiutante di archi mede Pitagorico; _ Piano, archi tetto; Il disegno sotto stante all affresco; Sudano sotto le braccia; Tubo a U sotto il lavandino; Permettono di guardare fuori da un sotto marino; Documento che attesta la sicurezza di un edificio ; Lo è un edificio crollato in parte e malmesso; Una loggia alla sommità d un edificio ; edificio ... aggirabile;