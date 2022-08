Portano persone sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portano persone sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARCHE

Significato/Curiosita : Portano persone sull acqua

Acqueo tipi di acqua acqua aggressiva acqua demineralizzata acqua di mare acqua distillata acqua minerale acqua pesante acqua osmotizzata acqua sopraffusa...

barche (batane) per trasporto urbano a comacchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con portano; persone; sull; acqua; Furgoni che trasportano detenuti; Uomini che portano le pecore a pascolare; Si portano anche al polso; Si portano ai polsi; Relativi a persone sotto i 18 anni; persone in divisa; persone bizzarre, bei tipi; Un dolce per più persone ; Scultura sull a prua di un galeone; È rossa sull a torta; Ha un cappello a punta e vola sull a scopa; Il linguaggio che si può leggere sull a bocca; Un recipiente di vetro per l acqua ; Un celebre monumento romano con acqua : __ di Trevi; acqua vite italiana; Pesce commestibile d acqua dolce; Cerca nelle Definizioni