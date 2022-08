Popolo romanì stabilitosi in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo romanì stabilitosi in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GITANI

Significato/Curiosita : Popolo romani stabilitosi in spagna

Svevia (come federico vii, dal 1212 al 1216), re dei romani (dal 1212) e poi imperatore del sacro romano impero (come federico ii, eletto nel 1211, incoronato...

Zingari (disambigua). i popoli romaní, generalmente definiti zingari o gitani, sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con popolo; romanì; stabilitosi; spagna; popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari; Un antico popolo ... teppista; È la più popolo sa parte del mondo; Antico popolo balcanico; I confini della spagna ; Si spendeva in spagna ; Porto della spagna ; La penisola della spagna ; Cerca nelle Definizioni