Un politico come Tony Blair - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un politico come Tony Blair. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LABURISTA

Sir anthony charles lynton blair kg, detto tony (edimburgo, 6 maggio 1953) è un politico britannico. è stato primo ministro del regno unito dal 2 maggio...

laburista promosso dai parlamentari del psi, alla quale segue una settimana dopo una riunione pubblica a roma per promuovere la costituente laburista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

