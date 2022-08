Polemica che scatena un dibattito fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polemica che scatena un dibattito fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUERELLE

Significato/Curiosita : Polemica che scatena un dibattito fra

Della patria" ^ sito eticapa ^ stefano caviglia, ciampi e la patria, è polemica su la repubblica del 5 marzo 2001 tutti a casa - con alberto sordi, regia...

querelle de brest (querelle) è un film del 1982 diretto da rainer werner fassbinder. si tratta dell'ultimo film del regista tedesco, prima della sua morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con polemica; scatena; dibattito; Frecciata... polemica ; Sono vicine in polemica ; Discussione polemica ; Una discussione polemica ; Spesso la scatena no i pollini delle piante; scatena no le esplosioni; L euforia dei fan scatena ti; scatena serie di starnuti; Discussione nata da un dibattito ; Condurre e mediare un dibattito ; Conduttrice di un dibattito televisivo; Il corso... del dibattito ; Cerca nelle Definizioni