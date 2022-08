Il poeta latino autore del Pharsalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta latino autore del Pharsalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUCANO

Significato/Curiosita : Il poeta latino autore del pharsalia

Libri della pharsalia. tuttavia, per motivi incerti (si pensa per presunta gelosia che l'imperatore nutriva nei confronti del giovane poeta) si creò una...

Particolare con siracusa, che riuscì a dividere i lucani e a sbarrare loro il passo l'ebsionismo lucano si volse, allora, verso est, dove si scontrò con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

