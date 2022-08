Il più noto appellativo di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più noto appellativo di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRISTO

Significato/Curiosita : Il piu noto appellativo di gesu

Ha-notzri/yeshu il notzri" che potrebbe significare "gesù il nazareno". tuttavia tale appellativo appare raramente nel talmud (uno solo di quattro manoscritti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cristo (disambigua). cristo (dal greco st, christós) è la traduzione greca del termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

