Un pirata autorizzato dallo Stato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CORSARO

Significato/Curiosita : Un pirata autorizzato dallo stato

"nave pirata", "automobile pirata" o "prodotto pirata"). il termine "pirateria" deriva da "pirata", che a sua volta proviene dal latino pirata, piratæ...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corsaro (disambigua). un corsaro era un privato cittadino che, munito dal governo di uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con pirata; autorizzato; dallo; stato; Il pirata ... della leggenda dei sette mari; Fiaba di Perrault forse ispirata a Enrico VIII; L indimenticato pirata del ciclismo italiano; Cuor di di pirata ; Un casinò non autorizzato ; Chi li ottiene è autorizzato ... a non fare; Venditore non autorizzato dalla legge; Si rilascia all'autorizzato ; È contattato dallo scrittore per una pubblicazione; Rigetto dallo stomaco; Fu travolto dallo scandalo del Watergate; Guarda Reggio Calabria dallo stretto; Organo che si è spostato dalla solita sede; Piccolo stato buddista dell Himalaya; Sono divisi in uno stato democratico; Lo stato degli USA con Kansas City e St. Louis; Cerca nelle Definizioni