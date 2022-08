Pieghe della pelle in ambito medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieghe della pelle in ambito medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLICHE

Significato/Curiosita : Pieghe della pelle in ambito medico

Fuoruscite di alcune sorgenti naturali, usato come medicamento (in particolare per affezioni della pelle) e come olio illuminante. uno sfruttamento, sempre fatto...

Kerckring, dette anche "pieghe di kerckring" o "conniventi", sono grosse pliche, situate all'interno della mucosa dell'intestino tenue, che sporgono nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

