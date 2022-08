Piccolo stato buddista dell Himalaya - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo stato buddista dell Himalaya. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BHUTAN

Significato/Curiosita : Piccolo stato buddista dell himalaya

Cercando altri significati, vedi himalaya (disambigua). coordinate: 28°00'n 82°00'e / 28°n 82°e28; 82 l'himàlaia o himalaya (afi: /i'malaja/ o, meno precisamente...

5°e27.45; 90.5 il bhutan (pron. tradizionale /bu'tan/) o butan, ufficialmente druk yul e dal resto del mondo chiamato regno del bhutan, è un piccolo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

