Piccola stecca tonda polverosa per scrivere - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GESSETTO

Significato/Curiosita : Piccola stecca tonda polverosa per scrivere

Il gessetto o gesso è una stecca di solfato di calcio usata come materiale di scrittura su superfici adatte, tipicamente sulle lavagne. il gessetto da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

