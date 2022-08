Piccola auto che si guida con patente A2 ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola auto che si guida con patente A2 ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINICAR

Significato/Curiosita : Piccola auto che si guida con patente a2 ing

Perciò, al momento di dover realizzare per renzo rivolta una piccola vetturetta, l'ing. preti aveva già le idee piuttosto chiare e, dopo aver delineato...

Anche minicar) s'intende un veicolo dalle dimensioni estremamente ridotte, equiparato per legge ai quadricicli leggeri o pesanti. le prime minicar furono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

