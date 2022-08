Il piatto giapponese di pesce crudo tagliato a fettine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piatto giapponese di pesce crudo tagliato a fettine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

il sushi ( o pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano /'sui/) è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso...

Il sashimi (in giapponese , sashimi [saimi], in italiano [sa'imi]) è un piatto della cucina giapponese che consiste principalmente in un carpaccio...