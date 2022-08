Il Phil del gruppo musicale Genesis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Phil del gruppo musicale Genesis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLLINS

Cercando altri significati, vedi genesis (disambigua). i genesis (ipa: ['dn..ss]) sono stati un gruppo musicale britannico. approdati al mercato...

Oscar alla migliore canzone 2000 philip david charles "phil" collins (chiswick, 30 gennaio 1951) è un cantautore, polistrumentista e attore britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

David __: fu phil eas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni; Il phil ippe attore francese di Amici Miei; phil ippe nel cast de II postino; phil e Steve ex campioni statunitensi di sci; gruppo di pecore o ovini; Boss di un gruppo malavitoso; Il gruppo rock de Il mio corpo che cambia; Il gruppo con cui ha cantato Mara Redeghieri; Opera musicale descrittiva per orchestra: poema __; Alterazione musicale opposta al bemolle; Unione musicale di più voci; Composizione musicale epica con temi popolari; Il rock di Yes e genesis ; Il disco dei genesis con White mountain; Il Gabriel ex genesis ;