Pezzo di schiena del maiale commestibile - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ARISTA

Significato/Curiosita : Pezzo di schiena del maiale commestibile

Acqua e con tutto ciò che fosse commestibile che alla fine della cottura era difficile poi identificare: da qui il modo di dire "sapere che cosa bolle in...

arista – parte della pianta arista – personaggio secondario del film d'animazione disney la sirenetta arista – taglio di carne del maiale, spesso utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

