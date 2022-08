Pezzetto di carta asportato con le forbici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzetto di carta asportato con le forbici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITAGLIO

Significato/Curiosita : Pezzetto di carta asportato con le forbici

Tagli, ritagli e frattaglie era un programma televisivo diretto da ferruccio castronovo, scritto da jole sabbadini che fu trasmesso sulla rete 2, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

pezzetto di carne consumato caldissimo; pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti; Un pezzetto di grana; Un pezzetto di cotone idrofilo; La pelle animale che era usata come carta ; carta inchiostrata per copiare mentre si scrive; Una battaglia giocata sulla carta ; Proprio d una carta dell archivio catastale; Su quello trasportato re si recupera il bagaglio; Levato, asportato ; Un trasportato re di sabbia; Passa bisturi e forbici al chirurgo; forbici one da giardinieri; Il rumore... delle forbici ; Grosse forbici per potare;