Persona con esperienza e furbizia... in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona con esperienza e furbizia... in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAVIGATA

Significato/Curiosita : Persona con esperienza e furbizia... in mare

La navigazione di san brendano (navigatio sancti brendani) è un'opera anonima in prosa latina, tramandata da numerosi manoscritti a partire dal x secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con persona; esperienza; furbizia; mare; Travisato da un interpretazione persona le; persona allegra e leggera; Un persona ggio dei fumetti; Prendersi cura di una persona ; Permette di fare esperienza in azienda; Sono le prime in esperienza ; esperienza formativa in azienda; esperienza che avvicina a una realtà altra da sé; furbizia , scaltrezza; Innocenza, poca furbizia ; Dotato di acume, furbizia e prontezza d ingegno; furbizia , sagacia; Hanno lo scheletro di fuori e vivono nel mare ; Lo è una strada che corre lungo il mare ; Nuota e plana sul mare ; Lo stretto di mare tra l Alaska e la Siberia; Cerca nelle Definizioni