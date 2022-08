Permettono di guardare fuori da un sottomarino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permettono di guardare fuori da un sottomarino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Permettono di guardare fuori da un sottomarino

Per guardare gli altri oggetti: questo comportamento è tipico dei cetacei ma raro nei pesci ed è noto come spyhopping. una possibile spiegazione di questa...

Aquisgrana nel xv secolo. simon lake utilizzò periscopi nei suoi sottomarini nel 1902. prototipi di periscopi sperimentali erano stati inventati anche in...