Perfetto in maniera teorica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : IDEALE

Significato/Curiosita : Perfetto in maniera teorica

Risorse in maniera tale da incrementare l'utilità di almeno un agente, senza ridurre quella di almeno un altro agente. se da un lato, in linea teorica, lo...

ideale – principio o valore etico da perseguire ideale platonico – concetto cardine della filosofia di platone ideale – struttura algebrica ideale massimale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con perfetto; maniera; teorica; Serve per disegnare un cerchio perfetto ; Congiuntivo imperfetto anagramma di svedese; Nadia, la ginnasta romena del 10 perfetto nel 1976; Il numero perfetto in latino; Tronfio in maniera un po negativa; Sbagliare in maniera grossolana; Appassionato in maniera eccessiva; Fatto in maniera fraudolenta; Una materia puramente teorica come la fisica o la biologia; La base teorica d'un partito; Cerca nelle Definizioni