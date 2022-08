Perdere saliva dalla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdere saliva dalla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SBAVARE

Significato/Curiosita : Perdere saliva dalla bocca

Rotazione degli occhi verso l'alto o lateralmente, la fuoriuscita di saliva dalla bocca e l'irrigidimento dei muscoli mandibolari, con il digrignamento dei...

Molteplici forme: secondo il tipo, una smerigliatrice può molare, tagliare, sbavare o affilare. la smerigliatrice angolare, nota anche col nome di frullino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

