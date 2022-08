Percentuale applicata per diminuire un prezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percentuale applicata per diminuire un prezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCONTO

Significato/Curiosita : Percentuale applicata per diminuire un prezzo

L'aliquota è la percentuale applicata alla base imponibile per determinare l'imposta; la fonte è la risorsa alla quale il contribuente attinge per pagare l'imposta...

Del titolo rappresenta lo sconto ed è la remunerazione per aver anticipato al venditore la somma da questi incassata. lo sconto si applica anche alle cambiali:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

