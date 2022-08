Si fa per ottenere un contratto: gara d __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa per ottenere un contratto: gara d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPALTO

Significato/Curiosita : Si fa per ottenere un contratto: gara d __

Competizione. si distingue per il suo stile di guida molto aggressivo, per la sua velocità in qualifica e per la sua solidità in gara oltre che per la sua destrezza...

"sesto quinto". appalto pubblico appalto delle opere pubbliche appalto dei servizi pubblici appalti telematici capitolato d'appalto e-procurement stazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ottenere; contratto; gara; Si può ottenere speculando; Permettono di ottenere frutti fuori stagione; Tendenti ad ottenere vantaggi; La si studia per ottenere la patente; Sigla del contratto di collaborazione coordinata e continuativa; Un paragrafo del contratto ; contratto di acquisto di crediti altrui; Preavviso che mette fine al contratto ; Partecipa ad una gara di velocità; Si lasciano in gara nzia; Sistema di tecniche di controllo che gara ntisce l eccellenza di una produzione; Si dava per gara nzia; Cerca nelle Definizioni