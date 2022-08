La pelle animale che era usata come carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pelle animale che era usata come carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERGAMENA

Significato/Curiosita : La pelle animale che era usata come carta

Questa forma di stampa che utilizza come matrici oggetti naturali quali foglie, fiori, piccoli animali, lamine di roccia, era usata dai pescatori per registrare...

La pergamena può essere prodotta con pelli di pecora, di capra o di vitello opportunamente depilate e fatte asciugare sotto tensione. la pergamena (membrana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

