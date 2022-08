Il Patrick Nobel per la letteratura nel 2014 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Patrick Nobel per la letteratura nel 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MODIANO

Significato/Curiosita : Il patrick nobel per la letteratura nel 2014

Voce principale: premio nobel per la letteratura. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la letteratura. il premio viene assegnato annualmente...

Testimone della shoah. sami modiano nasce nel 1930 nell'isola greca di rodi, all'epoca provincia italiana, figlio di giacobbe modiano. alla promulgazione delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

