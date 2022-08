Passa bisturi e forbici al chirurgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa bisturi e forbici al chirurgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FERRISTA

Significato/Curiosita : Passa bisturi e forbici al chirurgo

Successivamente la vista passa a un kit medico comprendente delle forbici chirurgiche e due bisturi, una mano femminile prende una di queste forbici e nell'inquadratura...

Anestesista. serenella rinaldi, interpretata da neva leoni. infermiera e ferrista. virginia corvara, interpretata da bianca panconi. figlia di cesare corvara... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con passa; bisturi; forbici; chirurgo; Che è riferito a un tempo specifico nel passa to; passa no l uno dopo l altro; passa r molto vicino; passa le giornate bighellonando e senza concludere nulla; Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze; Intervenni sul paziente con il bisturi ; Passa il bisturi al chirurgo; Interviene con il bisturi ; forbici one da giardinieri; Il rumore... delle forbici ; Grosse forbici per potare; Si fanno sforbici ando; L agire del chirurgo ; Il chirurgo del cervello; Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze; L intervento del chirurgo ; Cerca nelle Definizioni